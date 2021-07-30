Челябинец Василий Мизинов вместе с тренером отправился на Олимпиаду-2020 из Владивостока

Василия Мизинова и тренер Елена Сайко Фото: СОЦСЕТИ

Наставник серебряного призера чемпионата мира-2019 Василия Мизинова Елена Сайко на своей страничке в соцсетях выложила фото из аэропорта с подписью «Держите за нас кулачки». Сегодня, 30 июля она вместе с Василием из Владивостока, где команда легкоатлетов проводила тренировочные сборы на острове Русский, отправилась в Японию. Турнир легкоатлетов стартует в пятницу, 30 июля. Василий Мизинов выйдет на старт 20-километровой дистанции 5 августа.

В интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Елена Сайко рассказала, что тренировочные сборы во Владивостоке помогли привыкнуть к часовому поясу и климатическим условиям.

— Сейчас во Владивостоке примерно такая же погода, как и в Японии. Довольно жарко. Не известно, какая температура будет 5 августа, но в любом случае мы готовы бороться при любой, даже самой жаркой погоде, — рассказала Елена Сайко, кстати, сама участница Олимпиады-1992 (8 место).

Легкоатлеты в спортивной ходьбе выйдут на старт 5 августа в Саппоро. Начало в 12.30 (время челябинское).

Тренировочные сборы проходили на острове Русский. Фото: Елена Сайко/vk.com

СПРАВКА КП Василий Мизинов, 23 года. Родился в Магнитогорске. Мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира (2019) и Европы (2018) в спортивной ходьбе.

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