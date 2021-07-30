Укравший кусты кизильника челябинец благоустроил площадку в Советском районе

На площадке появились игровые и спортивные сооружения. Фото: natalyakotova.official/instagram.com
Житель Челябинска, укравший в прошлом году свежевысаженные кусты кизильника, постарался загладить свою вину. Ранее мужчина возместил нанесенный бюджету города ущерб, а теперь за свой счет благоустроил пустырь. Об этом рассказала на своей странице в соцсети мэр Наталья Котова.
Площадка находится недалеко от офиса небольшого предприятия, которое принадлежит горожанину. Теперь на площадке появился детских игровой городок и баскетбольные кольца, совмещенные с футбольными воротами.
— С площадки вывезено большое количество мусора, смонтированы игровые комплексы и спортивные снаряды. На днях предприниматель обещает установить скамейки и урны, — рассказала Наталья Котова.
Напомним, в августе 2020 пропали кусты, высаженные на улице Лесопарковой в Челябинске. Их выкопали у увезли в ночное время. Виновника кражи удалось найти полицейским. Это оказался 36-летний горожанин.
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