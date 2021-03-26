Вор кизильника извинился перед мэром Челябинска и пообещал благоустроить пустырь в Советском районе

Кизильник мужчина выкопал ночью и высадил на своем участке. Фото: «Мэрские новости», УМВД по Челябинску

История, о которой идет речь, произошла в августе прошлого года. Мэрия Челябинска тогда высадила 47 метров кустов кизильника на улице Лесопарковой. Однако сажнецы пробыли там недолго. Ночью их выкопали и увезли в неизвестном направлении.

После случившегося инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновника полицейские нашли в тот же месяц. Им оказался 36-летний челябинец. Общий ущерб городу оценили на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Мужчине пока что не вынесли приговор. Но он уже успел возместить ущерб в бюджет города. И на днях виновник инцидента пришел к мэру Челябинска Наталье Котовой с извинениями и неожиданным предложением.

— Человек готов за свой счет благоустроить пустырь в Советском районе, неподалёку от небольшого предприятия, которое ему принадлежит, — написала глава Челябинска в своем Instagram. — Сейчас, совместно с администрацией района, гражданин разрабатывает проект благоустройства общественного пространства. Предварительно это будет озеленение, тротуарная плитка, скамейки, урны, изучаются варианты спортивного и детского игрового оборудования.

Кстати, 36-летний мужчина оказался не единственным человеком, который позарился на кизильник в центре города. В августе прошлого года также была задержана 59-летняя женщина. Она стащила три куста и посадила их возле своего дома. Но вскоре виновницу нашли полицейские. Женщину осудили за мелкое хищение и назначили штраф размером в 3 тыс. рублей.

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