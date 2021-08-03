Беспрецедентные объемы: Текслер контролирует программу ремонта дорог

В регионе отремонтируют 800 км дорог. Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Во вторник, 3 августа, губернатор Челябинской области провел совещание по реализации программы дорожного строительства и ремонта-2021.

Алексей Текслер отметил, что в регионе с прошлого года идет беспрецедентные по масштабам работы.

— Работаем по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по программам «Стимул» и «Комплексное развитие сельских территорий». Не забываем и муниципалитеты. Из общего объема дорожного фонда — в этом году это 19,9 млрд рублей — 44% — это субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание дорог. Наша задача на этот сезон — привести в нормативное состояние 800 км автодорог, — сказал губернатор.

В 2018 году в области было отремонтировано 271 км. С тех пор объемы выросли в три раза.

В этом году дан старт капиталоемким проектам, ключевым с точки зрения безопасности и комфорта жителей Южного Урала. Например, реконструируется Ленинградский мост в Челябинске; строится путепровод по ул. 9 Мая в Магнитогорске. Еще один важный объект — магнитогорский проект «Притяжение». Началось строительство моста в Бакале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru