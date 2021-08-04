В Челябинске выбрали компанию, которая поставит в город 110 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

До конца года 110 автобусов должны прийти в город. Фото: мэрия Челябинска

110 газомоторных автобусов в Челябинск поставит компания из Ярославля «Яркамп». Итоги торгов подвели вчера, 3 августа. Предприятие не снизило начальную цену контракта, так как было единственным, кто подало заявку на участие в торгах. В итоге регион заплатит автобусы больше 1,3 млрд рублей в рамках проекта «Чистый город».

Изначально победителя должны были выбрать еще 29 июля, но Федеральная антимонопольная служба приостановила закупку по жалобе компании из Москвы «Зеленая страна». Компания воспротивилась тому, что лот слишком крупный, а сроки поставки первой партии слишком короткие. ФАС признала жалобу необоснованной.

Автобусы «Яркамп» должна поставить в течение трех месяцев с момента подписания контракта. Первая партия автобусов — 20 штук — уже через 30 дней.

УФАС проверило еще одну закупку 40 автобусов, которую объявило управление транспорта администрации Челябинска. Результаты закупки оспорило челябинское ООО «Газомоторное топливо-Раритек». Антимонопольная служба признала жалобу на итоги закупки необоснованной. Контракт получила владимирская компания «ВОЛГАБАС ГРУПП», снизив цену до 465,9 млн рублей (по условиям аукциона максимальной ценой контракта был 551 млн рублей).

Напомним, администрация Челябинска объявила о приобретении 150 автобусов, в том числе 40 машин на сжиженном газе. В новом общественном транспорте будет Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. А на борта автобусов нанесут специально разработанный узор.

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