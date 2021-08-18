В прокуратуре проведут проверку после выброса сероводорода в Челябинске

Выброс произошел рядом с очистными сооружениями. Фото: Росприроднадзор
Прокуратура Челябинской области начала проверку после мощного выброса сероводорода ночью 18 августа в Челябинске. Сильнейшее загрязнение воздуха зарегистрировали в районе очистных сооружений МУП ПОВВ.
— Организована проверка с привлечением специалистов контролирующих органов. Будут выяснены причины выбросов и оценено исполнение законодательства об охране окружающей среды, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.
Напомним, многие челябинцы, проснувшись ночью, ощутили сильный неприятный запах.В региональном минэкологии заявили, что основная масса токсичного газа прошла мимо жилых районов и утром концентрация сероводорода в городе не превышала нормы.
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