Алексей Текслер назвал ТОП задач Златоуста

Алексей Текслер работает в Златоусте. Фото: Людмила Ковалева.

В пятницу, 20 августа, губернатор Алексей Текслер работает в Златоусте. Он побывал на двух новых предприятиях, посетил стройплощадку, где возводятся дома для переселения из ветхо-аварийного жилья, осмотрел ремонтируемые дороги.

Строится в Златоусте ФОК открытого типа. Деньги выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Работы исполнены на 70%, в начале сентября завершится укладка покрытия и монтаж оборудования. Как подчеркнул губернатор, такие проекты востребованы, нужно их множить в регионе.

Побывал Алексей Текслер на благоустраиваемом пруду Тарелка: в городской черте это единственный водоем, где разрешено купаться. На берегу в перспективе появятся шезлонги, пост спасателей.

Губернатор обозначил ТОП задач, которые стоят перед городом. Во-первых, состояние воды в районе Машзавода. Областной бюджет поможет Златоусту с ремонтом сетей. Кроме того, людей волнует состояние медицины, благоустройство, ремонт дорог. При этом, отметил губернатор, горожане отмечают позитивные сдвиги в дорожном ремонте и развитии туризма.

Напомним, по решению губернатора в Златоусте построят многопрофильный медицинский центр.

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