В челябинской Общественной палате обсудят, нужно ли продавать алкоголь на Кировке

Эксперты поговорят о влиянии алкоголя на общественную безопасность Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В челябинской Общественной палате 3 сентября обсудят проблему продажи спиртного на территории популярных мест отдыха. Приглашенные эксперты поучаствуют в круглом столе «Пешеходные пространства города: баланс комфорта и безопасности».

Организаторы круглого стола отмечают, что торговля алкоголем влияет на безопасность Кировки, а также парков и скверов, в которых любят гулять горожане.

— В общественных местах можно встретить агрессивно настроенных, нетрезвых людей, которые стремятся весело провести время, приставая к окружающим, громко разговаривая и оскорбляя других, — пояснили в Общественной палате.

Среди вопросов, которые собираются обсудить на круглом столе, — способы обеспечить безопасность граждан на пешеходных улицах, в том числе возможность ограничений в работе баров, ресторанов и других торгующих алкоголем заведений.

Напомним, в прошлом месяце пьяный челябинец на Кировке побил женщину и полицейского, а пара нетрезвых молодых людей набросилась на статую лакея. Проверки на Кировке в последнее время проводили мэрия и силовики. Один из баров после этого закрылся.

Между тем вице-губернатор Сергей Сушков заявил, что запрещать продажу спиртного в центре Челябинска не будут, и объяснил, по каким причинам невозможно ввести подобные ограничения.

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