Власти объяснили, почему нельзя ограничить продажу алкоголя на Кировке в Челябинске

Бары на Кировке по-прежнему смогут продавать алкоголь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Запрещать ночную продажу спиртного на пешеходной части челябинской улицы Кирова не станут.

— Такая мера не будет и не может быть принята — заявил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Он прокомментировал слухи о возможных ограничениях. Ранее появилась информация об общественной инициативе запретить продавать алкоголь в барах и ресторанах на Кировке после 22:00. Возможные ограничения встревожили предпринимателей и некоторых посетителей челябинских ресторанов. Волнения подкрепили визиты в питейные заведения силовиков. Обыскали рюмочные «Фортепьяно» и «Дом Галева», ночной клу «D-CLUB». Кроме того после проведенных мэрией проверок к административной ответственности привлекли бары «ШиШка» и «Штопор» — там обнаружили санитарные нарушения.

По словам Сергея Сушкова, слухи беспочвенны, в региональном правительстве даже не обсуждали возможность запрета. На то есть две причины. Во-первых, бизнесменов не хотят лишать дохода, а во-вторых, у региональных властей попросту недостаточно полномочий.

— Федеральным законом №171 запрещено изменять время торговли алкоголем для мест общепита, ресторанов, кафе нормативными актами субъектов федерации. Мы имеем право ограничивать время торговли алкоголем только в местах розничной торговли — в магазинах, — пояснил вице-губернатор. — Мы прекрасно понимаем, что сфера услуг и так сейчас с большими усилиями восстанавливается после вынужденных ограничений прошлого года из-за пандемии. Лишать бизнес существенной доли дохода рискованно с точки зрения экономики.

Ранее в Челябинске не стали следовать примеру других российских регионах и решили не запрещать продажу спиртного 1 сентября.

Напомним, внимание горожан в минувшем месяце привлекли два инцидента с пьяными нарушителями на Кировке. 24-летний челябинец побил женщину и пытавшегося его задержать полицейского, а еще двое молодых людей решили подраться со скульптурой лакея.

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