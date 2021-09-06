В Челябинске сняли на видео, как у конгресс-холла сбрасывают в воду стройматериалы

Брызги во все стороны
Фото: кадр с видео
В Челябинске сняли на видео, как на стройплощадке конгресс-холла «Крылья» трактор что-то сбрасывает в воду. Неподалеку находится эскватор-амфибия, который чистит реку. Как сообщил читатель КП, видео было снято сегодня около 15 часов.
Мы показали это видео заместителю министра экологии Виталию Безрукову.
— Нельзя ничего сбрасывать в реку. Выйдем и проведем проверку подрядной организации, — прокомментировал он.
Сейчас возле конгресс-холла строится набережная. Сам проект «Крыльев» решили переделать. Этим летом мы изучили недострой с необычного ракурса, проплыв под ним по реке Миасс.
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