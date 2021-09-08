Назван размер премиальных для победителей и призеров Паралимпиады-2021 из Челябинска

Валерия Шабалина завоевала на Паралимпиаде четыре медали. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Призовые паралимпийцам точно такие же, как и те, что получили спортсмены, которые отличились и на Олимпийских играх. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам Паралимпиады-2021 в Токио сообщил директор челябинского регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов. Напомним, на Паралимпиаде в Токио выступали пятеро южноуральцев. На их счету четыре золотых медали (три — Валерия Шабалина, одна — Дмитрий Черняев, оба — плавание), одна серебряная (Валерия Шабалина) и бронзовая (Анна Сапожникова, легкая атлетика).

Павел Титов отметил, что в области будут открыто еще больше отделений и секций по адаптивным видам спорта для подготовки к следующим Паралимпийским играм-2024 в Париже.

— Этот год стал успешным для челябинских паралимпийцев. Они завоевали шесть медалей. Это большой успех и самих спортсменов и их тренеров, организаторов, всех, кто был причастен к завоеванию этих медалей. Последний раз на летних Играх мы завоевывали награды в 1996 году, — сказал Павел Титов.

Руководитель центра также подчеркнул, что за награды размер премиальных паралимпийцам от федеральных властей будет соизмерим с теми призовыми суммами, которые получили спортсмены на Олимпиаде. За золотую медаль спортсмен получит по 4 млн, за «серебро» — 2,5 млн, за «бронзу» — 1,7 млн рублей. Пока не известно как поощрят паралимпийцев региональные власти. Напомним, что челябинская тхэквондистка Татьяна Минина за серебряную медаль получила от главы региона и областного минспорта 1 млн рублей, а также квартиру от спонсоров. А все участники Олимпиады по 400 тысяч рублей (их тренеры сумму на 50% меньше).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru