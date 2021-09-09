В Челябинске не смогли найти компанию для ремонта трамвайных путей

Замены и капитального ремонта разного вида требует порядка 75% путей в городе Фото: АННА ВОЛКОВА

В Челябинске подвели итоги аукциона по выбору компании, которая будет ремонтировать трамвайные пути на Цвиллинга за 85 млн рублей. Заявку подала только одна компания, но комиссия, рассмотрев документы, решила, что ООО «Строй-Сервис» не соответствует требованиям.

Напомним, торги на ремонт 1,7 км путей по Цвиллинга до железнодорожного вокзала объявили 31 августа. Работы по проекту контракта необходимо было провести до декабря этого года. Рельсы должны были полностью заменить, обособить от проезжей части бордюрным камнем, оборудовать посадочные площадки и остановки. На время работ движение трамваев по маршруту должны приостановить.

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