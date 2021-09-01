Сотрудник «ЧелябГЭТ»: выводить на улицы Челябинска новые трамваи было ошибкой

Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске обсуждают сход с рельсов нового трамвая на перекрестке проспектов Победы и Свердловского. И он не просто сошел, а столкнулся с другим вагоном. А ведь новенькие трамваи вышли на линию всего три дня назад. В качестве официальной причины назвали попадание постороннего предмета в желоб рельса и даже фото приложили.

Между тем, состояние путей оставляет желать лучшего. Наши коллеги с радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) пообщались с сотрудником «ЧелябГЭТ». Он не исключает, что подобная история может повториться не один раз. По его мнению, новые трамваи могут прийти в негодность уже через полгода из-за плохого состояния путей.

— Мое мнение таково: по-хорошему прежде чем выводить новые составы сразу на несколько маршрутов, лучше было бы испытать их только на одном, где рельсовое полотно находится в более-менее удовлетворительном состоянии. Например, это 17 маршрут. На Медгородке рельсы по большей части неплохие, только один участок проблемный. На северо-западе тоже все более-менее. Да, кое-где нужно подремонтировать, какие-то болты подтянуть, небольшие участки заменить — и отправить все новые вагоны на один этот маршрут, с нормальными рельсами. А потом уже заниматься остальными, еще какой-то маршрут в порядок привести там, где можно обойтись небольшими вложениями, без капремонта путей. А у нас сделали как сделали, — рассказал наш собеседник.

Региональный Миндортранс не скрывает, что трамвайная инфраструктура Челябинска имеет высокую степень износа. В этом году отремонтируют два участка, правда, всего 5 км. Удовольствие не дешевое: ремонт 1,7 км путей будет стоить 85 млн рублей. Тем не менее сотрудник «ЧелябГЭТ» считает, что и во время решения этого вопроса тоже могут возникнуть проблемы.

— Очень долгое время вообще ничего не ремонтировали, какой-то просвет появился только в этом году — объявили, что чинить пути наконец-то будут. Последний глобальный ремонт рельсов был лет пять-семь назад на улице Цвиллинга перед резиденцией губернатора. Там меняли участок от Карла Маркса до Ленина. А в целом пути не ремонтировали очень давно. Плюс в «ЧелябГЭТе», сами понимаете, зарплаты «бюджетные». В этом году ставку подняли, но у тех, кто обслуживает подвижной состав и рельсы, зарплата не изменилась. Так что ремонтировать пути по сути некому. За ставку в 15-20 тысяч работать пятидневку по ночам особо желающих нет, на такую зарплату просто не могут набрать людей. Проще пойти грузчиком в «Пятерочку» и не париться. На дневное время эту работу не перевести — вагоны днем на маршрутах, рельсы, понятное дело, тоже постоянно эксплуатируются... А новые вагоны сами по себе хорошие, — добавил сотрудник «ЧелябГЭТ».

Напомним, в конце августа на улицах города начали ездить восемь новых полунизкопольных трамваев. Власти планировали запускать их в середине сентября, но по итогу решили сдвинуть сроки — за счет модернизации ремонтного депо, комплектации штата новыми сотрудниками.

Преимущества новых трамваев над старыми заключается в том, что они имеют все условия для комфорта пассажиров — от удобного входа до системы климат-контроля и Wi-Fi. Кстати, стоимость одного такого вагона составляет 35,5 млн рублей. Деньги выделены из областного бюджета.

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