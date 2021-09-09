Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов попытался обжаловать приговор по делу о резонансном ДТП

Андрей Косилов не может полноценно управлять своим агроходингом «Равис» из-за вынесенного ему приговора.

Седьмой кассационный суд не стал менять приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрей Косилову по делу о резонансном ДТП с его участием. Заседание состоялось в четверг, 9 сентября. Сам Косилов на него не явился, сославшись на плохое самочувствие. Также не было и пострадавших в аварии, их интересы в суде представляли адвокаты.

Сторона Косилова на заседании утверждала, что при вынесении вердикта суд не рассмотрел всех обстоятельств произошедшего, а также не установил степень вины водителя легкового автомобиля, с которым столкнулся Lexus. Кроме того, защита сослалась на тот факт, что из-за ограничения свободы бывший вице-губернатор не может управлять своим агрохолдингом.

Напомним, резонансная авария произошла в 2019 году в Аргаяшском районе. Бывший вице-губернатор за рулем Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Ладой», в которой ехали трое молодых людей. В их числе — Анастасия Вяткина.

Девушка получила тяжелые травмы, несколько недель находилась в коме. Сейчас она прикована к инвалидной коляске, потеряла зрение и может давать лишь односложные ответы на вопросы близких.

Аргаяшский районный суд приговорил Андрея Косилова к двум годам ограничения свободы и выплате 1,3 млн рублей в качестве компенсации потерпевшим. В том числе 1 млн рублей виновник обязан был выплатить Анастасии Вяткиной. Вину в ДТП он признает частично, сетуя на то, что авария произошла на его полосе.

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