Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о намерении достроить метро в Челябинске

Проект достройки метро оценивается в 45 млрд рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске собираются окончательно достроить метро. Это решение озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента Владимир Путина с Правительством страны и «Единой Россией». Трансляция велась на YouTube-канале «Россия 24».

— Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску, — сказал Марат Хуснуллин.

Как писала ранее «Комсомолка», проект будущего метротрамвая презентовал в мае губернатор Алексей Текслер. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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