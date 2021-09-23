В Челябинске закрылся зоопарк

Зоопарк 23 сентября не работает Фото: Кирилл САДЫКОВ

В челябинском зоопарке 23 сентября – внеплановый нерабочий день, посетителей не принимают.

– Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание, – обратились к горожанам в зоопарке.

В официальном объявлении говорится, что зоопарк временно закрыт по техническим причинам. В пресс-службе учреждения сообщили, что проблемы связаны с поломкой, но не стали уточнять, что именно вышло из строя.

Ранее в зоопарке выявили вспышку птичьего гриппа. Из-за этого в начале сентября для посетителей временно закрыли экспозицию с пернатыми.

Пока посмотреть на животных своими глазами нельзя, можно поближе познакомиться с некоторыми из питомцев зоопарка в спецпроекте «КП-Челябинск». Мы уже рассказывали о лисице Майе, длинноногом сервале Симоне, белом медведе Сене, спасенном детенышем 20 лет назад.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru