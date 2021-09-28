В Челябинске построят еще один «сухой» фонтан

Фонтан - "фишка" нового сквера. Фото: мэрия Челябинска

В новом сквере в Металлургическом районе, который строят на пересечении улиц Шоссе Металлургов и 50-летия ВЛКСМ, появится «сухой» фонтан.

— Он станет изюминкой сквера, — сообщили в мэрии.

Напомним, строительство этого сквера, а также еще одного — у ДК «Строитель» — подрядчики должны были закончить еще летом — к 1 июля. Прокуратура даже вынесла представления руководителям ООО «А-Холдинг» и ООО «Левша», которые не доделали работу по госконтрактам.

А на площади Революции уже закрыли на зимовку светомузыкальный фонтан.

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