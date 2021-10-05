Недострой Артура Никитина на улице Васенко в Челябинске выставят на продажу

Фото: Администрация Челябинска

Мэрии Челябинска удалось отсудить недостроенное здание на улице Васенко, 94 у ООО «Стройсвязьурал 1». Областной Арбитражный суд принял решение об изъятии дома у собственника в пользу муниципального комитета по управлению имуществом и земельными отношениями. Теперь для здания собираются подыскать нового владельца с помощью публичных торгов.

— Комитет приступает к процедуре подготовки аукциона, в том числе, будут проведены мероприятия по определению начальной цены контракта, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В здании на улице Васенко изначально планировали открыть гостинично-спортивный комплекс. Его начали проектировать почти 20 лет назад. Уже несколько лет стройка заморожена.

При планировании саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске строительство собирались возобновить. В доме на Васенко готовились открыть гостиницу, где остановился бы на время международных мероприятий лидер КНР Си Цзиньпинь, но план так и не удалось реализовать. Шестиэтажную конструкцию после этого пытались продать на «Авито», но и эта задумка не увенчалась успехом.

В мэрии Челябинска сейчас пытаются изъять у собственников сразу несколько недостроев. Ранее суд отказался передавать муниципалитету права на незавершенное здание, которое уже много лет стоит на пересечении улиц Труда и Красной.

Добавим, ООО «Стройсвязьурал-1», которому принадлежал недострой на улице Васенко, — компания известного челябинского бизнесмена Артура Никитина. Несколько дней назад предпринимателя и двух его коллег оправдали в суде по делу о неуплате налогов.

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