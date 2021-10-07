Трамвайные пути в Челябинске защитят бордюрами, столбиками, разметкой и знаками

Установка бордюров идет на улице Горького. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Министерство дорожного хозяйство и транспорта Челябинской области разместило полный список участков трамвайных путей в Челябинске, которые будут обособлены. На протяжении 30 км поставят бордюры, столбики, знаки и нанесут разметку.

— Обособление трамвайных путей позволит повысить скорость и регулярность движения трамвая, исключит выезд на трамвайные пути личного автотранспорта и снизит аварийность на путях, — обосновали решение в миндортрансе. — Средняя скорость движения трамваев в городе составляет 17-19 км/ч , а в часы пик она снижается до 8-12. Особенно это характерно для участков путей на улицах Труда, Свободы, Российской, Карла Маркса, Цвиллинга, проспекта Победы.

По данным ГИБДД в 2021 году с участием трамваем в Челябинске произошло 77 аварий. В этом году отремонтируют первые 5 км трамвайных путей: на улице Цвиллинга от Тимирязева до Свободы и по улице Первой пятилетки от трамвайного депо №1 до Горького. В этом году должны отремонтировать 26 трамвайных переездов, поднять 27 посадочных платформ.

Инфографика: Сергей Зверев

При помощи дорожной разметки будут обособлены 12 участков уличной сети (далее — УДС).

— Карла Маркса ул. от ул. Цвиллинга до ул. Российская

— Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до пр-та Победы

— Победы пр-т от Свердловского пр-та до ул. Кирова

— Победы ул. от ул. Российская до ул. Горького

— Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан

— Свердловский пр-т от ул. Блюхера до ул. Труда

— Труда ул. от Свердловского пр-та до ул. Красная (в одну сторону)

— Труда ул. от ул. Красная до ул. Кирова

— Труда ул. от ул. Цвиллинга до ул. Братьев Кашириных

— Труда ул. от ул. Российская до а/д Меридиан

— Цвиллинга ул. от ул. Труда до пр-та Ленина

11 участков будут обособлены при помощи дорожных столбиков

— Каслинская ул. перед пр-м Победы при движении с севера

— Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до Кожзаводской ул.

— Победы пр-т от Каслинской до Кирова

— Победы пр-т от Попова до Горького

— Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан

— Труда ул. перед ул. Красная при движении с востока

— Труда ул. от Елькина до Кирова

— Свердловский пр-т, д.48 (от кругового перекрестка до въезда ко дворцу Пионеров)Свердловский пр-т от Ленина до Сони Кривой

— Свердловский пр-т перед Воровского при движении на юг

— Свердловский пр-т на пересечении с Курчатова

9 участков обособляются бортовым камнем

— Блюхера ул. от ул. Салтыкова до ул.Курчатова

— Гагарина ул. от ул. Дзержинского до сквера у Копейского ш.

— Горького ул. от остановки «Ул. 5-е декабря» до пр-та Победы (в одну сторону, на север)

— Дзержинского ул. от ул. Лизы Чайкиной до ул. Машиностроителей (с одной стороны)

— Победы пр-т от ул. Кирова до ул. Болейко

— Рождественского ул. от пр-та Ленина до ул. Малогрузовая

— Первой Пятилетки ул. от а/д Меридиан до ул. Горького

— Победы пр-т от ул. Болейко до Российской ул

— Цвиллинга ул. от ул. Тимирязева до ул. Торговой

На 43 участках будут установлены знаки

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