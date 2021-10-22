Госэкспертиза одобрила строительство четырех школ на Северо-Западе Челябинска

Ближайшая к "Парковому-2" школа в микрорайоне Ньютон не может вместить всех желающих Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители микрорайона «Парковый-2» в Челябинске наконец дождались — на улице Татищева построят школу. Еще одну — в микрорайоне «Ньютон» и две — на Тополиной Аллее. Проектно-изыскательные работы уже прошли, получено положительное заключение Госэкспертизы. Но впереди самое главное — получить федеральное финансирование. Об этом сообщили в мэрии Челябинска, отвечая на вопрос жительницы «Паркового-2» в группе «Текслер, помоги!» во ВКонтакте.

— Хочется чтобы дети начальных классов самостоятельно ходили в школу и у них затрачивалось на это не более 15 минут, а родители не переживали за них. Приходится отпрашиваться с работы, чтобы отвезти/забрать детей в/из школы. Либо договариваться с родителями, подстраиваться под графики работы. Но не всегда получается. А когда у нас построят? Зато в Парковом Премиум уже запланировано строительство школы. А чем мы и наши дети хуже? — задает вопрос губернатору Челябинской области жительница «Паркового-2» Елена.

— Правительством Челябинской области готовится пакет документов на 2022-2024 года для участия в конкурсном отборе объектов. Их строительство планируется с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ, — сообщили в мэрии Челябинска.

Возводить школы будут частично на федеральные деньги (60%), частично на региональные (40%). При условии, что проект пройдет конкурс. Это будет концессия региона с ВЭБ.РФ, НПО «Просвещение» и ООО «ПроШкола». Федеральный грант пойдет сразу в ВЭБ, а средства региона — частично платежами в течение 7-10 лет.

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова сообщала, что строительство школ в «Ньютоне» и «Парковом-2» должно начаться в конце этого года, а первых первоклашек они примут уже в 2023 году. Проблема со школами и садиками в новых микрорайонах не нова. «Парковый-2» начали строить еще в 2014 году. Но первый, и пока единственный детский сад, открыли только зимой 2021 года. Школы за эти годы здесь не появилось. И родителям приходится возить детей (общественный транспорт туда не ходит) в соседний микрорайон «Ньютон». Там хоть и новый образовательный центр, но мест не хватает даже для местных жителей, не то, что для соседей. В этом году родители занимали очередь с трех часов ночи, чтобы записать туда детей. Жители Тополиной Аллеи тоже давно ждут школ. По плану их построят в 33 и 34 микрорайонах на 1100 учеников.

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