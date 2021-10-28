Памятник Александру II в Челябинске установили с нарушением закона

Памятник поставили без разрешения Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Памятник императору Александру II на Алом поле в Челябинске установили, нарушив требования закона. Об этом заявили в региональном Госкомитете охраны объектов культурного наследия в ответ на запрос краеведа, координатора инициативной группы «АрхиСтраж» Юрия Латышева.

В комитете разъяснили, что Алое поле, на территории которого установили скульптуру царя, является объектом культурного наследия. Чтобы вести на его территории строительные или иные работы, нужно включить в проект раздел об обеспечении сохранности объекта наследия и согласовать документы с Госкомитетом охраны.

— В адрес Государственного комитета заявления о согласовании документации об обеспечении собранности объектов культурного наследия при проведении работ по установке памятника императору Александру II — Царю-Освободителю в парке «Алое поле» не поступало, в этой связи нарушены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», — сообщили в Госкомитете.

Там уточнили, что заказчику памятника уже выдали предписание об устранении нарушений. Ответственных за незаконную установку скульптуры собираются также привлечь к административной ответственности за организацию работ без разрешения государственного органа. Для должностных лиц штраф за такое нарушение составляет от 20 тыс. до 300 тыс. рублей, для организаций — до миллиона рублей.

Напомним, памятник Александру II собирались тождественно открыть в Челябинске 10 октября, во время православного форума, на церемонию даже приглашали потомка Романовых. Но в последний момент открытие монумента отложили на неопределенный срок. Памятник остался стоять на Алом поле, укрытый полиэтиленом.

Через несколько дней любопытные челябинцы не выдержали и самостоятельно развернули покрывало на скульптуре. В региональной епархии РПЦ это назвали провокацией. Скульптурного императора вновь спрятали от глаз прохожих.

Челябинцы, в свою очередь, устроили арт-акцию: рядом со спрятанным памятником позировала с ног до головы замотанная в полиэтилен девушка.

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