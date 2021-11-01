В Челябинской области вакцину «Спутник Лайт» оставят только для ревакцинации

В Челябинской области сейчас больше 47 тысяч доз "Спутника Лайт" Фото: Кирилл САДЫКОВ

В региональный минздрав пришли новые рекомендации — вакцину «Спутник Лайт» перестанут делать всем желающим, а только тем, кто переболел или пришел на ревакцинацию. КП-Челябинск узнал в ведомстве, как будет распределяться однокомпонентная вакцина в муниципалитетах и сколько доз на сегодняшний день есть в регионе.

— Действительно, рекомендации есть, — подтвердила пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — «Спутник Лайт» можно поставить в пункте вакцинации в ДС «Юность».

Как писал ранее КП-Челябинск, жители муниципалитетов, в частности Златоуста, жаловались, что из пунктов вакцинации пропал «Спутник Лайт». Тогда в ведомстве сообщали, что есть повышенный спрос на этот тип вакцины, дозы постоянно поступают в регион. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уже разъясняла, что изначально «Спутник Лайт» был предназначен для ревакцинации и вакцинации переболевших, но потом эту вакцинацию разрешили для всех желающих — например, для студентов.

—На сегодняшний день, когда запасы ограничены, приоритет отдается переболевшим вакцинированным, — рассказывала первый вице-губернатор Ирина Гехт 25 октября.

Как сообщили в минздраве, в Челябинской области сегодня, 1 ноября, больше 47 тысяч вакцин «Спутника Лайт». В районы эта вакцина также продолжает поступать — ее распределяют на все медучреждения, как правило, в районные больницы.

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