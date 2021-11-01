Тиктокер из Челябинска заявил о травле после публикации видео с больной деменцией бабушкой

Блогеры Александр и Валерия ведут популярный тикток-канал, в котором они снимают больную деменцией престарелую женщину. Фото: Александр Ошкуков, Валерия Самыкина | vk.com

Тиктокер из Челябинска Александр Ошкуков заявил о том, что столкнулся с травлей. По его словам, ему и его девушке, с которой они ведут тикток-канал, в котором снимают пожилую больную бабушку, начали поступать угрозы. Об этом Александр написал на своей странице ВКонтакте.

Травля началась 30 октября в социальных сетях. Александр рассказал, что на него вышла запрещенная и признанная экстремисткой в России организация «Мужское государство», от которой посыпались угрозы. Также травля началась в комментариях под постами тиктокера.

— У меня два аккаунта и более 200 тысяч подписчиков. Мои видео скинули в телеграм к этой организации, так как задели их чувства. После этого мне, семье и друзьям начали угрожать расправой. Так как я веду открытую жизнь, то меня нетрудно найти в интернете даже по одному фото, — пишет блогер у себя на странице.

По словам тиктокера, в течение нескольких часов он, его семья и близкие друзья получили множество угроз расправы в личных сообщениях.

Напомнил, что блогеры Александр и Валерия ведут популярный тикток-канал, в котором они снимают свою больную деменцией бабушку. Видео с таким контентом набирают сотни тысяч лайков и миллионы просмотров. Как только в социальных сетях началось бурное обсуждение этичности видео, делом заинтересовались в СК.

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