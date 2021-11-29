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Общество29 ноября 2021 11:11

Челябинский краевед опротестовал заключение экспертизы по памятнику Александру II

Юрий Латышев считает, что скульптуру нельзя размещать на «исторической» территории
Елена КОЛЧИНА
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Краевед считает, что памятник заслоняет храм от взгляда и нарушает исторический облик территории

Краевед считает, что памятник заслоняет храм от взгляда и нарушает исторический облик территории

Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Краевед и руководитель движения «Архистраж» Юрий Латышев опротестовал решение экспертизы, которое одобрило установку памятника императору Александру II на Алом поле в Челябинске. Акт с заключением экспертов опубликован Госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Решение об утверждении документа в комитете будут принимать 10 декабря, до этого граждане могут заявлять о возражениях.

Юрий Латышев поставил под сомнение как репутацию авторов документа — пензенской компании «Цера», акты которой ранее возвращали на доработку, так и полноту проведенной экспертизы.

В акте говорится, что установка мемориальных объектов в охранной зоне Александро-Невской церкви не запрещена. По словам Юрия Латышева, памятник высотой 6,4 метра, хотя и является мемориальным объектом, обладает всеми признаками капитального сооружения.

— В охранной зоне запрещено новое капитальное строительство, разрешено только сохранение и восстановление характеристик историко-градостроительной среды конца XIX — начала XX веков. На территории охранной зоны храма никогда не было никаких памятников, поэтому установка памятника царю будет нарушением характеристик среды, — пояснил Юрий Латышев.

Он уточнил, что памятник на постаменте помешает рассматривать храм, который является объектом культурного наследия.

— В границах регулирования застройки и хозяйственной деятельности храма Александра Невского действительно возможно размещение объектов монументального искусства, — предложил альтернативу краевед.

Напомним, памятник Александру II собирались тождественно открыть в Челябинске 10 октября, во время православного форума, на церемонию даже приглашали потомка Романовых. Но в последний момент открытие монумента отложили на неопределенный срок. Памятник остался стоять на Алом поле, укрытый полиэтиленом.

Через несколько дней любопытные челябинцы не выдержали и самостоятельно развернули покрывало на скульптуре. В региональной епархии РПЦ это назвали провокацией. Скульптурного императора вновь спрятали от глаз прохожих.

В Госкомитете охраны объектов культурного наследия в конце октября заявили, что скульптура царя установлена с нарушениями: работы на я вели без оформления необходимых документов. В проекте установки памятника не было раздела об обеспечении сохранности объекта наследия. Заказчику памятника выдали предписание об устранении нарушений.

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