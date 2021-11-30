Медведица Шкода не хочет впадать в спячку в Челябинском зоопарке

Фото: Челябинский зоопарк / скриншот с видео

Медведица Шкода из Челябинского зоопарка пока что не хочет впадать в спячку. Вместо этого она решила вдоволь наиграться в своем вольере. Сотрудники зоопарка поделились видео, как медведица пытается закинуть огромный и тяжелый мяч на небольшую возвышенность.

— Вместо зимней спячки - куча дел. Шкода всегда найдет себе занятие: шары катать, прыгать, бегать, топать по бассейну. Чего только не придумает. Благо, сотрудники ей в этом помогают, — рассказали в Челябинском зоопарке.

Шкода появилась в челябинском зоопарке совсем недавно. В октябре ее нашли возле горнолыжного курорта «Банное» в Башкирии. После этого животное определили в Челябинский зоопарк.

По словам сотрудников учреждения, Школа напоминает медведицу Машу, которая умерла после отравления продуктами. Причем схожесть не только внешняя, но и чертами характера. В челябинском зоопарке говорят, что это явление можно назвать маленьким предновогодним чудом.

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