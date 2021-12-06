«У кошек не девять жизней»: в челябинском зоопарке умер 20-летний лев Ричард

Это последняя фотография льва Ричарда. Фото: Челябинский зоопарк/vk.com

Еще одна утрата в челябинском зоопарке: в минувшие выходные не стало льва Ричарда. Совсем недавно ему исполнилось 20 лет. Как отмечают в зоопарке, старость не обманешь. Для сравнения: в дикой природе львы живут 10-14 лет.

— К сожалению, за последние два года здоровье Ричи сильно пошатнулось, и многие месяцы зоологи и ветеринары делали все возможное, а порой невозможное, чтобы его поддержать. Но у кошек не девять жизней. Ричи не стало 5 декабря, — сообщили на странице зоопарка во ВКонтакте.

Как уточнили, журналисту КП-Челябинск в пресс-службе зоопарка, у Ричарда был хронические заболевания: гастрит и почечная недостаточность, — частая проблема кошачьих. Эти болезни не связаны с деятельностью людей.

Как рассказали в зоопарке, им пришлось ограничить комментарии к этой записи из уважения к сотрудникам, которые заботились о Ричи на протяжении всей его жизни.

— Мы всем коллективом скорбим. Без величественного рыка нашего любимого царя зверей Челябинский зоопарк не будет прежним, — отмечают в зоопарке.

Отметим, что этот год принес много трагедий челябинскому зоопарку. Осенью начали болеть и умирать питомцы. Погибли детеныш пятнистого оленя и самка северного оленя, другие олени болели, но выжили. Факт отравления тогда доказать не получилось.

Вскоре странные симптомы обнаружились у бурой медведицы Бусинки. Благодаря усилиям зоологов и ветеринаров сейчас угрозы для жизни медведицы уже нет. Вылечили и гималайского медведя Харитона. Не удалось спасти бурого медведя Степана и бурую медведицу Машу. 22 сентября у обоих начались судороги и рвота с пеной, животные перестали реагировать на внешние раздражители. Ветеринары диагностировали отравление. Тогда завели уголовное дело и задержали отравителя. Мы собрали информацию о подозреваемом.

— Следствие еще идет, — уточнили в зоопарке.