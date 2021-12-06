Опубликован список страховщиков, которые будут выплачивать компенсации по ОСАГО «АСКО» в Челябинской области

Лицензию отозвали 3 декабря Фото: Анна ВОЛКОВА

Российский союз автостраховщиков с 3 декабря начал принимать заявления на компенсационные выплаты по ОСАГО за «АСКО-Страхование», у которой отозвали лицензию. В РСА сообщили, что объем обязательств по полисам ОСАГО в страховой компании составляет 7 млрд рублей.

— Компенсационные фонды РСА сформированы в достаточном объеме для покрытия обязательств, — сообщили в Союзе автостраховщиков.

В РСА напомнили, что полисы ОСАГО компании «АСКО», купленные до 2 декабря, действуют. Расторгать их или заключать новые в других компаниях не нужно.

— В случае если такой автовладелец стал виновником ДТП, выплаты за него производятся из компенсационных фондов РСА. При этом потерпевший в ДТП, застрахованный по ОСАГО в страховой компании с действующей лицензией, должен обращаться за выплатой в «свою» страховую компанию. Если договор ОСАГО потерпевшего в ДТП заключен со страховой компанией, лишившейся лицензии, такой потерпевший должен обратиться за компенсационной выплатой в РСА, — комментируют в РСА.

Список адресов, куда можно обратиться за компенсационной выплатой, представлен на сайте РСА. В Челябинске это «Альфастрахование» на Труда, 156 и «Югория» на Ленина, 29а. Список документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат, размещен на сайте РСА.

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