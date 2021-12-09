Уволенные сотрудники «АСКО» в Челябинской области продолжат получать зарплату, если не смогут найти другую работу

Всего в области в "Аско" работает 615 сотрудников Фото: Анна ВОЛКОВА

В Челябинской области в страховой компании «АСКО-Страхование», у которой 3 декабря отозвали лицензию, числится 615 сотрудников. Как сообщили КП-Челябинск в АСВ, которое назначено временной администрацией, все работники вчера получили очередную зарплату. И будут получать, пока работает временная администрация.

— Уведомление о сокращении сотрудников будет заблаговременно направлено в Орган службы занятости населения и сотрудникам ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», — сообщили в АСВ.

В АСВ уточнили, что 86 из 615 работников относятся к льготным категориям (в декрете, одинокие матери и пр.). Трудовой договор с ними расторгнут только после того, как арбитражный суд признает «АСКО» банкротом.

— Работникам, которые не смогут сразу трудоустроиться на новую работу, в течение трех месяцев с даты увольнения из страховой организации по их заявлению будет выплачиваться средний месячный заработок (статья 178 ТК РФ), — добавили в АСВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как вернуть деньги за страховку компании «АСКО» в Челябинске, оставшейся без лицензии

«Хорошими делами у нас не прославишься»: челябинский страховщик об отзыве лицензии у «АСКО-Страхование»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru