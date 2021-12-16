Полпред Владимир Якушев пообещал помочь со строительством метротрама в Челябинске

Метро в Челябинске начали строить в 1992 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полпред УрФО Владимир Якушев заявил о готовности и дальше помогать со строительством метротрама в Челябинске на федеральном уровне. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

— Используются все возможности, которые на сегодняшний день есть у полномочного представителя президента для того, чтобы лоббировать этот проект на федеральных площадках, помогать региональному правительству. Для этого мы прилагали максимум усилий и в дальнейшем будем в этом направлении субъект поддерживать, — сказал Владимир Якушев.

Как писала ранее «Комсомолка», проект будущего метротрамвая Алексей Текслер презентовал в мае. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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