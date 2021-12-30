Строительство метротрамвая в Челябинске начнется в 2022 году

Метро в Челябинске начали строить в 1992 году, но проект вскоре забросили. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На строительство метротрамвая в Челябинске региональные власти собираются потратить 73 млрд рублей. Работы будут выполняться с 2022 по 2025 год. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правительства региона.

В документе говорится, что метротрамвай соединят с трамвайной сетью Челябинска. Деньги на строительство объекта будут выделены для бюджета региона в виде инфраструктурных кредитов. 55,3 млрд рублей потратят на сам метротрамвай, а 17,5 млрд уйдет на модернизацию трамвайной сети.

Всего будет три подземные станции – это «Площадь революции», «Торговый центр» и «Комсомольская площадь». Их соединят между собой трамвайными линиями, которые будут включать в себя разворотные кольца и остановочные пункты.

Также проектом предусмотрена реконструкция трамвайных депо Челябинска (с №1 по №3) и закупка новых низкопольных вагонов. Кроме того, будут построены новые трамвайные платформы, оптимизирован проезд светофоров и улучшено оборудование конечных станций.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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