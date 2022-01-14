С 1 июля плата за холодную воду в Челябинской области вырастет на 9,3%

Меньше всего подорожала горячая вода, больше всего — холодная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области снова подорожает коммуналка, правда не сейчас, а с 1 июля. Как уточнили в региональном министерстве тарифного регулирования, максимальный рост всего набора услуг составит 3,4%.

Меньше всего подорожают отопление и горячая вода — на 2,5%. Электричество — на 3,2-3,3%, в зависимости оттого, есть ли в квартире газ. За вывоз мусора и газ придется заплатить на 3,4% больше, за водоотведение — на 4,3%. Больше всего поднимется в цене холодная вода — на 9,3%.

Те, у кого платежи выросли больше, чем на 3,4% могут запросить субсидию. Причем, вне зависимости от своего финансового положения.

Напомним, с 1 января уже подорожал капремонт. Теперь за каждый «квадрат» придется платить 10,10 рублей. В 2021 году было на 1,5 рубля меньше.

Тех, кто часто ездит по области, неприятно удивило повышение стоимости проезда в электричках.

— Обычные электрички подорожали на уровень инфляции. А «Ласточка», видимо, на уровень наглости! До 20% выросли цены, — возмутился читатель КП-Челябинск.

Вот как объяснили это в Миндортрансе. Тем не менее, один из пассажиров попросил разобраться в ситуации прокуратуру и УФАС.

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