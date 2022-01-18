Полицейские, задержавшие убийцу из Магнитогорска, получат награду

Преступника поймали меньше чем за 4 дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области полицейские, которые раскрыли и задержали подозреваемого в убийстве на дороге в Магнитогорске, получат награду. Такое поручение дал начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, мужчина перегородил движение на проспекте Пушкина, неподалеку от Гортеатра, а когда к нему вышел водитель, он несколько раз ударил его ножом. После этого вооруженный человек сбежал. Раненый умер в больнице. Как позднее сообщили КП-Челябинск в следственном комитете, убийца был в неадекватном состоянии.

Напомним, предполагаемый убийца оказался местным жителем. Ему 21 год. Ранее молодой человек уже был осужден. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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