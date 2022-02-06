В Челябинске откроется еще одна поликлиника для пациентов с признаками коронавируса

Для коронавирусных пациентов создали отдельные кабинеты. Фото: Кирилл САДЫКОВ

С 7 февраля в Челябинске дополнительно заработает еще одна «ковидная» поликлиника. Ее организовали на базе ГКБ 8. Об этом сообщает Минздрав Челябинской области.

Дневной стационар для жителей северо-востока будет открыт на переулке Артиллерийский, 2а. Режим работы «ковидной» поликлиники — с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00. Обратиться в нее смогут прикрепленные по месту жительства пациенты с признаками коронавируса.

Сейчас городские поликлиники переполнены. В часы пик коридоры битком забиты пациентами, а очереди на ПЦР-тесты заканчиваются на улице.

А поликлинику на базе ОКБ 2 перевели на круглосуточный режим работы.

Список адресов поликлиник, куда можно обратиться с симптомами коронавируса, и графики работы смотрите по ссылке.

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