В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения собаки на семилетнего мальчика

ЧП произошло накануне в челябинском поселке Федоровка. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске возбуждено уголовное по факту нападения собаки на семилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела стоит на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил предоставить следователям доклад о нападении собаки на ребенка.

Напомним, накануне в челябинском поселке Федоровка пес искусал ребенку лицо. Мальчик пострадал во время прогулки во дворе. Родители школьника предполагали, что агрессивная собака бродячая, но оказалось, что у нее есть хозяин. Ему теперь грозит уголовная ответственность.

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