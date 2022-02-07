Опубликовано фото собаки, которая напала на семилетнего мальчика в Челябинске

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске собака, которая напала на семилетнего мальчика, попала на камеру видеонаблюдения. На кадре видно, что животное гуляет в одиночку и без намордника.

Выяснилось, что собака вовсе и не бездомная – у нее есть хозяин. По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре региона, владелец собаки не осуществлял должным образом контроль за животным.

Известно также, что собака и раньше проявляла агрессию к прохожим. Хозяину животного делали замечания, но он на них никак не реагировал.

Напомним, накануне в челябинском поселке Федоровка собака искусала ребенку лицо. Мальчик пострадал во время прогулки во дворе. Родители школьника сначала предполагали, что животное было бездомным, но оказалось, что у него есть хозяин.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются прокуратура, полиция и Следственный комитет. Кроме того, ситуация привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела.

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