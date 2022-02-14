Пса, покусавшего лицо ребенку в Челябинске, отдали в приют

Фото: прокуратура Челябинской области

Хаски по кличке Ярик, который напал в челябинском поселке Федоровка на семилетнего мальчика, забрали у хозяйки и доставили в приют для животных. Об этом сообщили в администрации приюта «Я живой».

Зоозащитники называют трехлетнего хаски добрым и ласковым животным и категорически отказываются от предложений усыпить Ярика. В нападении на ребенка винят людей, не проследивших за собакой.

— Почему он укусил ребенка? Потому-что оказался на улице после почти трех лет квартирной жизни, по дороге ему могли попасться течкующие суки и у собаки попросту «сорвало крышу», — сообщают на официальной странице приюта в соцсети.

С псом в ближайшее время начнет работать кинолог. Для Ярика собираются построить отдельный вольер. Хаски готовятся кастрировать, а потом для него начнут искать нового хозяина.

Напомним, пес набросился на семилетнего мальчика во время прогулки 6 февраля. Хаски вцепился ребенку в лицо. Агрессивное животное сначала посчитали бродячим, но затем выяснилось, что у собаки есть хозяйка.

По словам 23-летней девушки, изменившиеся жилищные условия и личные обстоятельства не позволяют ей держать собаку дома. Челябинка передала питомца знакомым, но тот сбежал, после чего и бросился на ребенка.

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