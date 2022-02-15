В Челябинской области доведут до ума школу села Айлино, которая с лета стоит без крыши

Фото: Читатель КП-Челябинск.

В Челябинской области ищут нового подрядчика для завершения ремонта в школе села Айлино, которая стоит без крыши с лета 2021 года. На это власти готовы выделить до 43,28 млн рублей. С прошлой организацией договор был расторгнут 20 января по соглашению сторон. Работы на объекте, по словам местных жителей, не ведутся уже около 2 месяцев.

— Срок начала выполнения работ со дня, следующего за днем подписания контракта, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ. […] Срок завершения работ: 1 августа 2022 года, — указано в условиях аукциона.

Напомним, жители Айлино боятся, что школа останется в разобранном виде. О ситуации они рассказывали и губернатору Алексею Текслеру во время прямой линии. Дети из Айлино тем временем каждое утро едут на учебу в соседнее село по горной дороге.

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