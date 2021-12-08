Выгнутая бровь и титаническое спокойствие: показываем, как менялось выражение лица Текслера на Прямой линии

Практически всю Прямую линию Алексей Текслер был серьезен и собран. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пожалуй, один из немногих местных чиновников, умеющих хорошо «держать лицо». Редко, когда увидишь у него действительно сильную эмоцию — удивление, гнев, скепсис. Сегодня, 8 декабря, на протяжении двух с лишним часов Текслер отвечал на вопросы жителей региона, а мы — внимательно наблюдали за его эмоциями.

НА СЕРЬЕЗНОЙ ВОЛНЕ

Основная эмоция губернатора — спокойствие и сосредоточенность. Мы и не мечтали, что Прямая линия будет задушевным разговором, но Алексей Текслер был сдержан как никогда. Редкие моменты жестикуляции руками, а еще — поднятая бровь и нахмуренные брови — в моменты наибольшего сосредоточия, когда тема была серьезная.

Иногда акцентировал внимание на теме, поднимая брови. Фото: скрин видео

Первый час Прямой линии губернатор был уравновешен, позволяя лишь изредка сдвинуть брови или улыбнуться. Мы даже пытались посчитать, сколько раз улыбка озарила его лицо. Как оказалось, немного. Например, Алексей Леонидович улыбнулся, когда речь шла о челябинском городском боре — он вспомнил, как в детстве там гулял. С легкой улыбкой губернатор рассказывал о строительстве дорог. А вот когда увидел на экране жителей Джабыка, так вовсе «растаял», пояснив, что многих он знает в лицо. Рассказывая о строительстве в пострадавших от лесных пожарах поселках новых домов, дорог и ФОКов, было видно, что проделанной работой он доволен.

Изредка жестикулировал. Фото: скрин видео

Живую эмоцию зрители увидели, как ни странно, в вопросе рыбаков, которым не дают ловить рыбу арендаторы. Губернатор прямо проговорил — если любитель хочет поудить не в промышленных масштабах, мешать ему никто не должен. Позволил улыбнуться-ухмыльнуться губернатор во время разговора об экологии и посыпки дорог реагентами. В этих направлениях, по его мнению, все складывается уже лучше. Еще один вопрос, вызвавший улыбку на лице Текслера, детские утренники. Он сам вспомнил, как еще недавно ходил в садик к своему ребенку. Поэтому понимает желание родителей присутствовать на утренниках, и препятствий, по его словам, для этого нет.

И совсем мало улыбался. Например, когда вспоминал детство или своего сына. Фото: скрин видео

ПИК НЕГОДОВАНИЯ

Спокойным Алексей Текслер бы до того момента, пока не пошли серьезные вопросы. Можно сделать вывод, что пиком негодования Текслера стала фраза: «Никуда не годится!». По нашим подсчетам (но возможно мы что-то пропустили), за два с лишним часа она прозвучала аж девять раз! Первый раз при обсуждении темы реконструкции Комсомольского проспекта, затем про школу в Айлино. Во втором случае губернатор вполне жестко отрезал: «Чтобы все дети пошли в школу. Больше я к этому вопросу возвращаться не буду!». Еще раз фраза прозвучала при обсуждении темы холода в школе в селе Варна, а также выдаче пенсии в Харлушах. А еще, когда обсуждали, почему сироты по 10 лет ждут очереди на выделение жилья в Нагайбакском районе. Четыре раза «Никуда не годится!» Текслер произнес, обсуждая вопрос по поселку Роза.

А вот с таким лицом Текслер жестко ставил вопросы ребром. На фото он говорит о запуске школы в Айлино. Фото: скрин видео

Выговоры и поручения по проблемным темам сопровождались жестким выражением лица, постукиванием пальцами по столу. В целом сама Прямая линия прошла спокойно и без каких-либо скандальных отставок и жестких выговоров. И все это сопровождалось уверенным и спокойным выражением на лице губернатора Алексея Текслера. Как мы уже сказали в начале, «держать лицо» он умеет.

Прямая линия была адаптирована под привычный телевизионный формат и шла по местным телеканалам, а в соцсетях только дублировалась. Как отмечает политтехнолог Евгений Маклаков, это, конечно, не полноценный стрим, но, тем не менее, дает мультипликативный эффект.

Но в целом Прямая линия была практически безэмоциональной. Фото: скрин видео

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