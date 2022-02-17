Челябинский омбудсмен предложила не выпускать бездомных собак после стерилизации

Юлия Сударенко предлагает не отпускать отловленных собак обратно на улицы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко прокомментировала проблему бездомных собак, ставшую в последнее время особенно острой. По мнению омбудсмена, сейчас с бродячими животными работают не лучшим образом.
— Бездомных отловленных собак не считаю возможным выпускать после стерилизации обратно в среду обитания, — заявила Юлия Сударенко.
По ее мнению, животных нужно либо отдавать новым хозяевам, либо содержать в приютах, пока собаки не умрут от старости.
Омбудсмен также раскритиковала идею штрафовать чиновников за расплодившихся бездомных собак.
— Не конструктивно, не решит проблему! И при чем здесь чиновники? — возмутилась она.
Инфографика: Сергей Зверев
Напомним, за последние недели в разных регионах России произошло сразу несколько нападений собак на людей. В Забайкалье стая псов загрызла семилетнюю девочку. В Челябинске хаски набросился на гулявшего во дворе мальчика и укусил за лицо. Правда, выяснилось, что пес был не бродячим, а домашним. 16 февраля собаки напали на 11-летнюю девочку в Коркино, пострадавшей школьнице потребовалась срочная операция.
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