В Магнитогорских школах прекратили дистанционное обучение

С понедельника возобновятся очные занятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все школы Магнитогорска вновь начнут работать в обычном режиме. С дистанта ученики вернутся в понедельник 21 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

На удаленное обучение детей отправили с 7 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом. Через неделю дистант продлили: заболеваемость среди детей и учителей стала расти медленней, но ситуация не нормализовалась.

— На сегодняшний момент данная мера принесла свои результаты, уровень заболеваемости пошел на спад, — прокомментировали последствия двухнедельного домашнего обучения в мэрии Магнитогорска.

По данным городского оперштаба, за последний день в Магнитогорске выявили 423 новых случая коронавируса. В целом по Челябинской области количество новых случаев Covid-19 снижается уже третий день подряд.

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