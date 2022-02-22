«Глазки еще слипаются»: в челябинском зоопарке медведица Шкода проснулась раньше всех

Так выглядела медведица когда только проснулась. Фото: Читатель КП-Челябинск

В челябинском зоопарке проснулась медведица по кличке Шкода. Сейчас малышка с черной бровью только отходит ото сна. Поэтому она еще не очень активная и не бегает, а только осоловело смотрит по сторонам. Еще она долго не собиралась впадать в спячку и даже в конце ноября гоняла по вольеру огромный мяч.

«Малышка Шкода раньше всех почувствовала весну и проснулась. Глазки еще слипаются», — написали на странице зоопарка в Instagram.

— Мы не знаем, сколько она спала в предыдущие спячки. Возможно, с матерью первую спячку спала нормально, а насчет второй не знаем. И у нас есть опыт, что попавшие к нам из дикой природы медвежата зимой не спят. Вот у нас Бусинка только в шесть лет начала в спячку впадать. А Шкода набрала необходимый вес и 19 декабря уснула. Проспала, получается, два месяца, — рассказала КП-Челябинск начальник отдела по связям с общественностью Елена Чащина.

Напомним, Шкода поселилась в зоопарке Челябинска недавно. Ее нашли возле горнолыжного курорта «Банное» в Башкирии. Тогда камеры засекли ее с братом. Но его так и не нашли.

Сотрудники зоопарка рассказывают, что Шкода сильно напоминает медведицу Машу, которую отравили прошлой осенью. И похожа она не только внешне, но и своим характером.

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