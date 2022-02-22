Red Wings отменила субсидированные рейсы Челябинск — Уфа спустя два месяца

Перелеты выполнялись на Sukhoi Superjet 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Челябинска отменили субсидированные перелеты в Уфу. Рейсы убрали из расписания уже на этой неделе. Пассажирам, успевшим купить билет, пообещали вернуть деньги.

— Это решение авиакомпании Red Wings. Перевозчик уведомил нас об отмене рейсов, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе челябинского аэропорта.

Напомним, прямые рейсы связывающие соседние регионы, запустили 24 ноября. Билет в один конец стоил 1 856 рублей, что сопоставимо с ценой поездки на поезде в купе.

— Я разочарован этим решением. Сам, правда, летал всего один раз, потому что рейсов было немного и дни вылета были не очень удобными. Но рейс пользовался популярностью — самолет при мне был заполнен до отказа. После отмены рейса для уфимцев и челябинцев остается только один комфортный и надежный способ добраться друг до друга — поезд, потому что назвать автомобильную трассу М-5 удобной и комфортной язык не поворачивается, — поделился наш коллега, директор по развитию региональных сайтов медиагруппы «Комсомольская правда» Ильдар Ахмадеев.

— Ожидаемое решение. Рейсы были среди недели. Не все могут планировать поездки, плюс некоторые ездят на выходные, — рассказала читатель КП-Челябинск Алина.

Мы направили запросы в Red Wings и Миндортранс Челябинской области. Как только получим ответы, мы их опубликуем.

Особенно опасна дорога горно-заводской части зимой. В новогодние праздники из-за непогоды было закрыто движение для автобусов и фур. При этом, как рассказала читательница КП-Челябинск, некоторые большегрузы продолжали путь, а легковушки обгоняли их буквально вслепую. А вот какие заторы образовались из-за снегопада 11 марта прошлого года, — тогда в пробке застрял наш коллега Валерий Звонарев, который поехал фотографировать матч «Трактора» против «Салавата Юлаева».

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