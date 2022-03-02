Стала известна дата открытия магазина «ВкусВилл» в Челябинске

Первый магазин откроется в ЖК «Подсолнухи» 30 июня Фото: Анна ВОЛКОВА

Стало известно, где и когда откроется первая точка федеральной сети продуктов «ВкусВилл» в Челябинске. Как сообщили «Комсомольской правде-Челябинск» в компании, первый магазин откроется 30 июня на Чичерина, 38 б.

— Пока известно об открытии этой точки, — уточнили на горячей линии «ВкусВилла».

Вывеску популярной сети супермаркетов уже смонтировали — в помещении идет ремонт. Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2022 года в Челябинске откроется два магазина «ВкусВилл» — в центре и на Северо-Западе. Но в компании уточнили, что речь пока идет об одной точке. Тем не менее в микрорайоне «Ньютон» тоже идет ремонт в помещении бывшей «Монетки» — там также смонтирована вывеска «ВкусВилла».

Завтра, 3 марта, в Челябинске открывается ТРК «Таганай» с гипермаркетом Hoff. В Челябинской области в ближайшие полгода переформатируют все магазины «Дикси» в «Магнит». «Ариант» закрывает часть точек в Челябинской области: вместо магазинов «для бабушек» будут винотеки.

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