Стала известна дата открытия ТРК «Таганай» с гипермаркетом Hoff в Челябинске

"Таганай" откроется уже на следующей неделе Фото: Анна ВОЛКОВА

В Челябинске открывается магазин мебели и товаров для дома Hoff, площадью 6250 кв.м. Официальное открытие запланировано на 3 марта — одновременно с открытием для посетителей самого ТРК «Таганай» на Труда.

До этого момента челябинцы смогут заказать товары в Hoff с доставкой. Склад находится в Копейске, но получить товары можно в пунктах выдачи «Озон», «Пятерочка», Почта России. Доставка до пунктов платная, есть ограничения по размеру товаров.

О том, что Hoff станет одним из двух якорных арендаторов конгресс-холла «Таганай» (вторым будет «М.Видео») стало известно в ноябре прошлого года. В объявлении, размещенном на «Авито», говорилось, что открыть комплекс для посетителей планируют в конце 2021 года. Но его перенесли на март 2022 года. Ранее сообщалось, что в бывшем конгресс-холле будет концертный зал на 2,5 тыс. мест, кафе, галереи и выставочные залы. Пока же на сайте ТРК «Таганай» помимо Hoff и «М. Видео» в списке арендаторов значится Enza Home — «концептуальная марка, входящая в состав группы компаний Yata, созданная для создания новых форм и стилей в декоре».

Напомним, «Таганай» строили к саммитам ШОС и БРИКС, но после их отмены решили сделать из него ТРК. Челябинцы Hoff рады, но не настолько, насколько возможно — гораздо привлекательнее для горожан была бы IKEA. Но шведская компания отказалась строить гипермаркет в столице Южного Урала. Хотя наши власти все-таки рассчитывали, что компания зайдет в регион. Предложили даже вместо строительства МЕГИ открыть точку в одном из существующих ТРК.

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