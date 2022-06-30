В региональном минстрое объяснили, почему сорвалась достройка проблемного дома в ЖК «Бриз»

Дольщики ждут свои квартиры с 2019 года. Фото: наш.дом.рф

Московскую компанию «Дель-Мар», которая выиграла контракт на 365 млн рублей на достройку двух проблемных домов ЖК «Бриз» в Челябинске, но от контракта отказалась, внесут в список недобросовестных компаний. Как объяснили в региональном минстрое, компания не предоставила обеспечение исполнения договора и не подписала сам проект договора.

— В связи с чем компания считается уклонившимся от заключения контракта. Сведения о таком участнике направляются в территориальное отделение антимонопольной службы для рассмотрения вопроса о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков, — прокомментировали КП-Челябинск в минстрое.

В ведомстве объяснили, что по положению о закупке предложение заключить договор направили второму победителю, но компания тоже отказалась. Поэтому 28 июня региональный «Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области» повторно разместил конкурс на сайте Госзакупок без изменения установленных сроков завершения строительства дома №4.

А вот по дому №5.4, который также должна была достраивать «Дель-Мар» 26 июня договор заключили с ООО «Энергостандарт» из Копейска. К слову, эта же компания достраивает третью очередь дома № 5.1 в ЖК «Бриз» на улице Набережная за 171,9 млн рублей.

За возведение многоэтажек в ЖК «Бриз» отвечала фирма «Стройдом», которая входила в группу компаний «Серебряный ключ» предпринимателя Александра Сребрянского. В 2019 году подрядчика признали банкротом, а 2,7 тыс. человек остались без квартир. Сребрянского сейчас судят за мошенничество, а вопрос с обманутыми дольщиками решается до сих пор. Часть из пострадавших уже получила денежную компенсацию, остальным пообещали достроить дома, где они купили квартиры.