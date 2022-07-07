Прокуратура проверит обстоятельства смерти мальчика в челябинском поселке «Твоя Привилегия»

Девятилетний мальчик разбился на велосипеде в поселке «Твоя Привилегия» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинской области проверит обстоятельства смерти мальчика в поселке «Твоя Привилегия». Трагедия случилась 6 июля 2022 года, девятилетний ребенок упал с велосипеда и ударился головой. По словам очевидцев, скорая помощь отказывалась приезжать на вызов, медики появились лишь через 40 минут.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства при оказании несовершеннолетнему медицинской помощи. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Жители поселка Западный, куда входит жилой комплекс «Твоя Привилегия», уже много раз жаловались на работу скорой помощи. Сейчас они организовали сбор денег на похороны девятилетнего Артема. По словам жителей, мальчик был единственным сыном в семье, мама воспитывала его одна.

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