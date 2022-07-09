Смерть мальчика после падения с велосипеда под Челябинском переросла в уголовное дело

Жители «Привилегии» несут игрушки к месту гибели мальчика. Фото: Александр Надеин, прокуратура Челябинской области

Смерть мальчика в поселке «Твоя Привилегия» переросла в уголовное дело. Напомним, 9-летний школьник упал с велосипеда и ударился головой, но скорая помощь, как утверждают очевидцы, отказывалась приезжать на вызов и появились лишь через 40 минут.

Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.2 ст. 109 УК РФ).

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика, — рассказал и. о. старшего помощника руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Александр Скорик.

Руководство регионального СК взяло расследование дело под контроль.

Трагедия случилась 6 июля 2022 года. Жители поселка Западный, куда входит жилой комплекс «Твоя Привилегия», уже много раз жаловались на работу скорой помощи. Сейчас они организовали сбор денег на похороны девятилетнего Артема. По словам жителей, мальчик был единственным сыном в семье, мама воспитывала его одна.

Работу медиков будут проверять в минздраве — специалисты исследуют все этапы оказания медицинской помощи от вызова бригады скорой помощи до оказания медпомощи в Челябинской областной детской клинической больнице. Также прокуратура проверит соблюдение законодательства при оказании помощи несовершеннолетнему.

Прощание состоится в воскресенье, 10 июля, на Преображенском кладбище (Новоградский проспект) в траурном зале в 11:00. Об этом сообщил на своей странице дядя мальчика, депутат Александр Надеин.

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