Число пострадавших в ДТП с автобусом в Челябинске выросло до трех

Фото: Виктория Дорофеева

В Челябинске в ДТП с автобусом, маршруткой и двумя легковыми машинами пострадали три человека. Первоначально сообщалось о двух женщинах, 67 и 41 года, получивших травмы легкой и средней тяжести, но в региональном министерстве здравоохранения уточнили, что помощь понадобилась троим.

— Один пациент госпитализирован в медицинскую организацию в состоянии легкой степени тяжести. Два человека после оказания необходимой медпомощи направлены на амбулаторное наблюдение, — сообщили в министерстве.

Напомним, утром 2 августа на Комсомольском проспекте автобус резко развернулся, выехал на встречную полосу, протаранил легковую машину (две ее пассажирки получили травмы) и, толкая ее перед собой, выехал на тротуар. Там он сначала снес забор, а потом врезался в крыльцо отеля «Виктория». Инцидент попал на видео.

В ГИБДД сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением. В региональном миндортрасе считают, что в ДТП виноват водитель маршрутки, выехавшей на дорогу перед автобусом.

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