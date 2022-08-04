В Челябинске будут искать деньги на строительство новой школы в Парковом-2

Участок на перекрестке Татищева и Петра Сумина отдадут городу Фото: Анна ВОЛКОВА

Новая школа на 1100 мест в Парковом-2, которую хотели строить в 2022-2024 году совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, не прошла конкурсный отбор. Об этом КП-Челябинск рассказали в региональном минобре.

— Заявка не прошла конкурсный отбор в ВЭБ.РФ, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Министерства образования и науки Челябинской области Светлана Платонова. — Тем не менее, объект важный, в нем есть острая необходимость. Поэтому сейчас будут рассматриваться другие механизмы привлечения средств. Участок будет передан муниципалитету, и совместно с областью будет решаться вопрос.

Инфографика: Сергей Зверев

Жители Паркового-2 давно ждут свою школу. Сейчас им приходится возить детей в образовательный центр в «Ньютоне», куда не так-то просто зачислиться. В апреле в день записи в первый класс здесь был небывалый ажиотаж.

В начале июня мы писали о том, что с новыми соцобъектами в Парковом-2. Тогда начальник Управления капстроительства администрации Челябинска Василий Беспалов как раз и говорил, что на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий получено положительное заключение Госэкспертизы, все документы переданы на конкурс ВЭБ.РФ. Планировалось, что строить школу будут частично на федеральные деньги (60%), частично на региональные (40%). Федеральный грант пойдет сразу в ВЭБ, а средства региона — платежами в течение 7-10 лет. Теперь властям придется искать другой вариант.

А вот с садиками ситуация яснее. На возведение скандального учреждения внутри квартала, финансирования пока нет, а рядом с будущей школой небольшой садик на 120 мест пообещали построить уже к концу 2023 года.

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