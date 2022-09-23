Скандальный детский хирургический корпус построят в Челябинске до 2025 года

Новый корпус появится рядом с Детской областной больницей. Фото: odkb74.ru

Детский хирургический комплекс откроется в Челябинске до 2025 года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, уже получено заключение экспертизы на строительство здания, оно будет красивым и современным.

— По федеральной программе указаны сроки — 2024-2025 год. Сегодня мы предпринимаем все усилия, чтобы закончить как можно раньше, но пока в программе стоят эти сроки, — рассказала КП-Челябинск Ирина Гехт.

Вице-губернатор также добавила, что здание ЧОДКБ было переделано из бывшего роддома, поэтому там небольшие палаты, и находиться маме с ребенком не во всем комфортно. Новый детский хирургический корпус обещают сделать по мировым стандартам, которые обеспечат ребенку безопасность и комфорт на новом уровне.

— Это также позволит открыть ряд новых направлений, например, пересадка костного мозга для деток с онкологическими заболеваниями. У нас одно из самых сильных онко-гематологический отделений, мы входим в пятерку лучших. Новые площадки и операционные позволят врачам повышать свой уровень, и это отразится на оказании помощи детям. Плюс мы планируем, что наш хирургический центр станет точкой притяжения и для других регионов, — подчеркнула Гехт.

Напомним, власти запланировали строительство нового корпуса еще в конце 2019 года. Уже тогда челябинцы по-разному отреагировали на проект. Дело в том, что для возведения здания хотели срубить деревья в городском бору, и это не понравилось многим жителям.

Депутаты решили исключить необходимый участок из состава бора, чтобы легально начать строительство, но экоактивисты опротестовали это решение в суде. Долгие месяцы шли разбирательства, и суда становились то на одну сторону, то на другую. В июле 2021 года активисты подали коллективный иск в Челябинский областной суд, против изъетия участка из состава бора выступил 251 человек. В итоге нашлось другое место рядом с больницей по улице Воровского, где и начнут строительство.

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